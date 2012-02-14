Газпром вимагає розпустити раду директорів радіостанції «Эхо Москвы»

Керівництво ВАТ "Газпром-Медіа" зажадало дострокової відставки ради директорів радіостанції "Эха Москвы". Про це 14 лютого повідомив в своєму мікроблозі на Twitter головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов.

Також у "Газпром-Медіа" зажадали зміни складу незалежних директорів "Эха Москвы". На думку Венедиктова, це означає, що він, а також заступник головного редактора радіостанції Володимир Варфоломєєв позбудуться своїх постів у раді директорів.

Замість себе і Варфоломєєва Олексій Венедиктов запропонував ввести в раду директорів генерального директора "Эха Москвы" і телекомпанії "Эхо-ТБ" Юрія Федутінова.

Лента.ру