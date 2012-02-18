У Москві поліція затримала 14 учасників флеш-мобу «Живий ланцюг вільних»

У Москві поліція припинила акцію «Живий ланцюг вільних», організовану рухом «Опір».

14 чоловік затримано, повідомив радіо «Свобода» координатор руху Микола БЄЛЯЄВ, який також опинився у поліції.

Активісти намагалися вишикуватися з плакатами на відстані приблизно 30 метрів один від одного від Луб`янки до Кремля.

Флеш-моб проводився напередодні автопробігу "За чесні вибори", який організовує завтра у різних містах Росії «Ліга виборців».