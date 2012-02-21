ВПС Польщі та Ізраїлю проведуть спільні навчання

"Червона ескадрилья" зображатиме ворога

Польща таІзраїль уберезніпроведутьспільні навчанняВПСвпустеліНегевінадЧервонимморем,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнапольські таізраїльськіЗМІ.



За цимиданими, зпольського боку внавчанняхвізьмутьучастьвинищувачіF-16,з ізраїльського- "червонаескадрилья", яказображатимелітакипротивника.



Навчанняпланувалисязаздалегідь,протепольськасторона нехотілаоголошуватипро плани,повідомляєвидання.



Програманавчаньпередбачаєвідпрацюванняавіанальотів, навичокнавігаціїі повітрянібої.



Раніше Ізраїльпровівподібні навчанняз ВПСГреціїта Італії.

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