ВПС Польщі та Ізраїлю проведуть спільні навчання

01:47, 21 лютого 2012
Світ
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"Червона ескадрилья" зображатиме ворога

Польща таІзраїль уберезніпроведутьспільні навчанняВПСвпустеліНегевінадЧервонимморем,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнапольські таізраїльськіЗМІ.

За цимиданими, зпольського боку внавчанняхвізьмутьучастьвинищувачіF-16,з ізраїльського- "червонаескадрилья", яказображатимелітакипротивника.

Навчанняпланувалисязаздалегідь,протепольськасторона нехотілаоголошуватипро плани,повідомляєвидання.

Програманавчаньпередбачаєвідпрацюванняавіанальотів, навичокнавігаціїі повітрянібої.

Раніше Ізраїльпровівподібні навчанняз ВПСГреціїта Італії.

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