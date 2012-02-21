ВПС Польщі та Ізраїлю проведуть спільні навчання
01:47, 21 лютого 2012Світ
1048 0
"Червона ескадрилья" зображатиме ворога
Польща таІзраїль уберезніпроведутьспільні навчанняВПСвпустеліНегевінадЧервонимморем,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнапольські таізраїльськіЗМІ.
За цимиданими, зпольського боку внавчанняхвізьмутьучастьвинищувачіF-16,з ізраїльського- "червонаескадрилья", яказображатимелітакипротивника.
Навчанняпланувалисязаздалегідь,протепольськасторона нехотілаоголошуватипро плани,повідомляєвидання.
Програманавчаньпередбачаєвідпрацюванняавіанальотів, навичокнавігаціїі повітрянібої.
Раніше Ізраїльпровівподібні навчанняз ВПСГреціїта Італії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter