Росіяни мають Китай за друга, а США і Україну – за ворогів (соцопитування)

За даними соціологічного опитування, проведеного ВЦІОМ, 21% росіян вважають, що найбільш дружньою країною є Китай. Минулого року КНР розділила 3-е місце з Францією, втім китайці одночасно утримували 2-е місце в списку потенційних супротивників з 16% (3% в 2007 році). Друге і 3-е місця з 12% поділили Німеччина і Білорусь. У 2006 році Білорусь вважалася найбільш дружньою (19%), а Німеччина займала 2-е місце (14%). Опитування ВЦІОМ проводився 25-26 серпня, було опитано 1600 людей в 46 регіонах Росії, пишуть "Ведомости".

США як і раніше очолюють список потенційних супротивників, в порівнянні з 2006 роком їхній антирейтинг знизився з 45% до 26%. На 2-му місці з 19% Грузія, яку в 2006 році ворогом Росії вважали 7% респондентів. Третє місце (7%) ділять Великобританія, Прибалтика в цілому і Україна.

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