Індійський підводний човен закінчив випробувальний похід по Білому морю (фото)

Індійський підводний човен "Синдувіджай" (Sindhuvijay), що пройшов модернізацію на російському заводі "Зірочка" в Северодвінську, повернувся з випробувального походу в Білому морю, повідомляє Лента.ру з посиланням на ІТАР-ТАРС.

Похід тривав два тижні. За цей час були випробувані основні системи човна і проведено кілька занурень. Човен оснащений устаткуванням нового покоління, включаючи гідроакустичний комплекс і систему зв`язку індійської розробки.

"Синдувіджай" побудована в Санкт-Петербурзі 1991 року за проектом 877ЕКМ. Вона призначена для боротьби з підводними човнами і кораблями противника. Водотоннажність субмарини становить 2300 т, довжина - 72,6 м, швидкість підводного ходу - 17 вузлів, глибина занурення - 300 м, екіпаж - 52 людини. Човен озброєний шістьма торпедними апаратами калібру 533 мм, які можуть бути використані для запуску торпед, крилатих ракет і встановлення мін.