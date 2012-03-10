Пішов з життя художник культової стрічки «Чужий»

Французький художник Жан Жиро (Jean Giraud), відомий також під псевдонімом "Мебіус", помер у суботу після тривалої хвороби, пише РИА Новости.

Найбільшу популярність Жиро принесли роботи в якості художника у фільмі Джеймса Камерона "Безодня", а також у картинах "Чужий" Рідлі Скотта та "П`ятий елемент" Люка Бесона.

Крім того, Мебіус відомий своїми коміксами, мультиплікаційними фільмами, а також ілюстраціями до творів письменників-фантастів Семюеля Ділені, Філіпа Діка, Роджера Желязни.