Головнокомандувач Королівської Тайської армії генерал Прают ЧАН-О-ЧА заявляє, що Таїланду цікавий досвід України у сфері оборони.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це він сказав під час зустрічі у Києві з міністром оборони України Дмитром САЛАМАТІНИМ.

Під час переговорів у складі делегацій двох країн Д.САЛАМАТІН підкреслив, що Україна приділяє особливе значення співробітництву з тайською стороною у військовій та військово-технічній галузі.

За його словами, у Міністерстві оборони України підготовлено пропозиції, які дозволять інтенсифікувати українсько-тайське співробітництво в оборонній сфері. Зокрема, йдеться про співпрацю за напрямами військової освіти, підготовку військ, обміном досвідом з участі в миротворчих операціях.

Генерал П.ЧАН-О-ЧА наголосив на важливості для його країни і далі розвивати українсько-тайське співробітництво. Він висловив сподівання, що його візит стане ще одним серйозним кроком у налагодженні плідних контактів між двома державами.

«Наші збройні сили повинні стати локомотивом цього співробітництва», – зазначив він.

Головнокомандувач Королівської Тайської Армії висловив зацікавленість у підготовці кадрів у військових вишах України, проведенні навчань і тренувань, інших заходів, які становлять взаємний інтерес. Він також висловив сподівання щодо акредитації в Україні найближчим часом аташе з питань оборони Королівства Таїланд.

Д.САЛАМАТІН запевнив: «Усе, що піде на користь збройним силам наших країн, нами буде використано повною мірою».

20 березня, члени тайської військової делегації планують відвідати полігон, де їм будуть продемонстровані можливості бронетанкового підрозділу Збройних сил України.