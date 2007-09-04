Лондонське метро зупинилося на три доби

Увечері 3 вересня співробітники метрополітену Лондона почали триденний страйк.

Як повідомляє телеканал Sky News, до п`ятниці рух потягів буде здійснюватися лише на трьох з 12 ліній підземки. У страйку беруть участь 2,3 тисячі чоловік - членів профспілки RMT.

Страйк був організований профспілкою у зв`язку з банкрутством компанії лондонського метро Metronet Rail, що ним управляла. Після того, як влітку в компанії було введено зовнішнє управління, співробітники занепокоїлися можливими масовими звільненнями, зазначає Лента.ру.

Холдинг Metronet Rail управляє дев`ятьма лініями метрополітену Лондона, серед них ключові транспортні напрямки. Працівники решти трьох ліній не підтримали страйк. На цих лініях керівництво здійснює компанія Tube Lines Ltd.

Якщо страйкарі не одержать гарантій того, що не будуть звільнені, вони мають намір повторити страйк наступного понеділка, 10 вересня.

Страйк вже спричинив транспортні проблеми в Лондоні. Жителі і гості британської столиці вимушені пересідати на наземний транспорт, що вже у вівторок може викликати серйозні пробки в місті.