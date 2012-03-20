Європа лякає Лукашенка бойкотом хокейного чемпіонату в Білорусі

Єдиним способом дії на Президента Олександра ЛУКАШЕНКА може стати бойкот європейськими хокейними клубами чемпіонату світу з хокею з шайбою, який має пройти в Білорусі в 2014 році.

Про це заявив журналістам у Москві доповідач Європарламенту по РФ Ханнес СВОБОДА, передає РІА «Новости».

Білорусь готується до проведення в 2014 році 78-го чемпіонату світу з хокею з шайбою.

Білорусько-європейські відносини загострилися наприкінці лютого, коли Євросоюз, який заявляє про відсутність демократії і порушення прав людини в Білорусі, розширив санкції щодо країни, а Мінськ у відповідь на це рекомендував послам Польщі і ЄС залишити країну для консультацій. Євросоюз відкликав усіх послів країн ЄС, акредитованих у Білорусі. При цьому наприкінці березня Євросоюз планує далі розглядати можливість розширення санкцій щодо Білорусі.

"Ми перепробували все, що можна, - і дружню прихильність, і жорсткі недружні заходи. Ми підтримуємо опозиційні групи в Білорусі, але поки нічого не допомагає", - сказав Х.СВОБОДА.

За його словами, напрошується висновок, що єдине, що може змусити О.ЛУКАШЕНКА скоригувати політику, - це бойкот змагання з хокею з шайбою, тому що "це важливо особисто для Президента Білорусі".

"Якщо пан ЛУКАШЕНКО не змінить свою поведінку, то я виступатиму за те, щоб європейські команди з хокею з шайбою не брали участь у змаганнях у Білорусі", - заявив Х.СВОБОДА.

Нагадаємо, у травні минулого року Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК звернувся до керівництва Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) із закликом перенести чемпіонат світу 2014 року з Білорусі до іншої країни, якщо білоруська влада не звільнить усіх політичних ув`язнених.

У білоруських колоніях відбувають покарання ряд опонентів О.ЛУКАШЕНКА, зокрема колишні кандидати на пост глави держави Микола СТАТКЕВИЧ і Андрій САННІКОВ, а також довірена особа одного з кандидатів - Дмитро БОНДАРЕНКО.

Захід також різко засудив білоруську владу за страту минулого тижня громадян Білорусі Дмитра Коновалова і Владислава Ковальова, засуджених за тероризм, зокрема за вибух у мінському метро 11 квітня 2011 року. Тоді загинули 15 осіб, більш як 300 отримали поранення, багато хто став інвалідами. На суді Д.Коновалов визнав вину у скоєнні низки терактів, а В.Ковальов визнав вину в недонесенні про підготовлюваний вибух у метро, але при цьому не визнав своєї вини у приховуванні знаряддя скоєння злочину і в співучасті у вибуху в метро.

Правозахисники неодноразово заявляли про численні нестиковки під час слідства і судового процесу, вимагаючи перегляду справи. В.Ковальов подавав прохання про помилування, а Д.Коновалов цього робити не став. Президент О.ЛУКАШЕНКО помилувати осуджених відмовився - у зв`язку з "винятковою небезпекою і тяжкістю наслідків для суспільства від скоєних злочинів".

Білорусь є єдиною країною в Європі і СНД, де практикується смертна кара.