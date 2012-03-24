Папа Римський закликав Кубу відмовитися від марксизму

01:26, 24 березня 2012
Світ
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Бенедикт XVI також засудив пов'язане з наркоторгівлею насильство в Мексиці

ПапаРимськийБенедиктXVIзакликавКубувідмовитисявід марксистськоїідеологіїяк основирозвиткукраїни,повідомляєРадіоСвобода.Убесіді зжурналістаминабортулітаказ РимувМехіко,понтифікзаявив,що "марксизм,очевидно, більше невідповідаєреальності".

Пападодав,що відмовавід марксистськоїмоделі, доякоїКубаперейшлаврезультатіреволюції 1959року,«вимагаєтерпінняі рішучості» і щокатолицькацеркваготовасприятицьому процесудусідіалогу".

БенедиктXVIтакож засудивпов'язанез наркоторгівлеюнасильствовМексиці, жертвамиякогоз 2006 рокусталимайже50 тисяч осіб.

Візитпапиримськогодо Мексикитриватиме з24по 26березня, післячоговінпроведедва днінаКубі.

 

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