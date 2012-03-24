Папа Римський закликав Кубу відмовитися від марксизму
01:26, 24 березня 2012Світ
849 0
Бенедикт XVI також засудив пов'язане з наркоторгівлею насильство в Мексиці
ПапаРимськийБенедиктXVIзакликавКубувідмовитисявід марксистськоїідеологіїяк основирозвиткукраїни,повідомляєРадіоСвобода.Убесіді зжурналістаминабортулітаказ РимувМехіко,понтифікзаявив,що "марксизм,очевидно, більше невідповідаєреальності".
Пападодав,що відмовавід марксистськоїмоделі, доякоїКубаперейшлаврезультатіреволюції 1959року,«вимагаєтерпінняі рішучості» і щокатолицькацеркваготовасприятицьому процесу"вдусідіалогу".
БенедиктXVIтакож засудивпов'язанез наркоторгівлеюнасильствовМексиці, жертвамиякогоз 2006 рокусталимайже50 тисяч осіб.
Візитпапиримськогодо Мексикитриватиме з24по 26березня, післячоговінпроведедва днінаКубі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter