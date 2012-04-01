Українська діаспора збагачує культуру Естонії, а зварювальники - її суднобудування

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Естонської Республіки в Україні Лаурі Лепік в інтерв'ю газеті "Україна молода" (№ 48 від 30 березня).

"Українська діаспора - це знаменне явище, яке дуже шанується в нас. Хоча українці становлять лише 2% населення, вони живуть дуже енергійно - у старому Таллінні є український культурний центр, функціонує греко–католицька церква, школа, багато творчих гуртків, школа українського земляцтва "Водограй", недільна українська школа "Надія", школа мистецтв "Лабора". Активність українців іде на користь Естонії, оскільки збагачується її культура", - сказав Л.Лепік.

За його словами, до Естонії також приїжджає багато українців для працевлаштування. "Стосовно працівників, що приїздять з України, то в нас цінують перш за все висококваліфікованих зварювальників, яких потребує наше суднобудування. Ми надаємо їм тимчасові дозволи на роботу", - уточнив дипломат.

Водночас Л.Лепік зазначив, що естонці масово не їдуть за кордон у пошуках роботи.

"Молодь подається на навчання до Європи та США, і ми це схвалюємо, оскільки більшість із молодих людей повертаються та привозять нові знання, досвід, ідеї. Масової еміграції низькокваліфікованого персоналу теж немає. Справді, лікарі, медсестри працюють за кордоном, але це не є критичним для країни. Найбільше естонців працює у Фінляндії - майже 26 тисяч. Причини прості - близькість лінгвістична та географічна. Естонці швидко долають мовний бар’єр, а поїхати до Гельсінки так же просто, як на трамваї - кожні 30 хвилин іде пором", - повідомив посол.