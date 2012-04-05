17 загиблих у пожежі в Москві залишаються невідомими

06:06, 05 квітня 2012
Світ
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Рано говорити, чи були це трудові мігранти або громадяни Росії.

Причиною пожежі могло стать коротке замикання. Фото з відеозапису

УМосквідосі невстановлені особи17-х загиблиху пожежінаКачаловськомуринкунаВаршавськомушосе.

Вінтерв'юрадіостанції "ЕхоМоскви" начальникуправліннязовнішньої трудовоїміграціїФедеральноїміграційноїслужби СергійТемряковичзаявив,що раноговорити, чи були цетрудовімігрантиабо громадяниРосії.

Увівторокрановранцінаринкузагоріласяметалеваприбудова доангару, призначенадляпроживанняробітників.Люди незмогливибратисяз палаючогоприміщення,оскількитамне булопрямоговиходунавулицю.

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