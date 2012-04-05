17 загиблих у пожежі в Москві залишаються невідомими
06:06, 05 квітня 2012Світ
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Рано говорити, чи були це трудові мігранти або громадяни Росії.
Причиною пожежі могло стать коротке замикання. Фото з відеозапису
УМосквідосі невстановлені особи17-х загиблиху пожежінаКачаловськомуринкунаВаршавськомушосе.
Вінтерв'юрадіостанції "ЕхоМоскви" начальникуправліннязовнішньої трудовоїміграціїФедеральноїміграційноїслужби СергійТемряковичзаявив,що раноговорити, чи були цетрудовімігрантиабо громадяниРосії.
Увівторокрановранцінаринкузагоріласяметалеваприбудова доангару, призначенадляпроживанняробітників.Люди незмогливибратисяз палаючогоприміщення,оскількитамне булопрямоговиходунавулицю.
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