17 загиблих у пожежі в Москві залишаються невідомими

Рано говорити, чи були це трудові мігранти або громадяни Росії.

УМосквідосі невстановлені особи17-х загиблиху пожежінаКачаловськомуринкунаВаршавськомушосе.



Вінтерв'юрадіостанції "ЕхоМоскви" начальникуправліннязовнішньої трудовоїміграціїФедеральноїміграційноїслужби СергійТемряковичзаявив,що раноговорити, чи були цетрудовімігрантиабо громадяниРосії.



Увівторокрановранцінаринкузагоріласяметалеваприбудова доангару, призначенадляпроживанняробітників.Люди незмогливибратисяз палаючогоприміщення,оскількитамне булопрямоговиходунавулицю.

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