Сирійська опозиція заявила про готовність припинити бойові дії 10 квітня

Як передає агентство Рейтер, представник "Вільної Сирійської Армії" полковник Касим Саад аль Дін зазначив, що умову припинення вогню буде дотримано, навіть якщо урядові війська не будуть виведені з населених пунктів і міст, де відбуваються зіткнення - цю умову раніше висували опозиційні війська.

«Ми готові дотримуватись встановлених термінів (припинення вогню), але якщо вони (урядові війська) стрілятимуть, ми піднімемо зброю і боротимемося», - сказав полковник.

В неділю командування "Вільної Сирійської Армії" відмовилося надавати письмові гарантії щодо припинення вогню. Раніше влада Сирії заявила, що не стануть виводити війська із зайнятих ними міст, поки представники озброєних угрупувань не нададуть письмові гарантії припинення вогню.

Як заявив прес-секретар міністерства закордонних справ країни Джихад Макдесі, твердження про виведення військ з міст і передмість до вівторка є «неправильним поясненням».

За словами Дж.Макдессі, спецпосланник ООН Кофі Аннан не передавав уряду країни письмових гарантій про припинення вогню силами опозиції.

Минулого понеділка К.Аннан повідомив, що Дамаск дав свою згоду на те, щоб 10 квітня стало крайнім терміном для початку втілення в життя його плану щодо врегулювання конфлікту в Сирії. Він також запропонував зобов'язати протиборчі сторони повністю припинити вогонь протягом 48 годин після цього терміну.

У четвер сирійська влада повідомила К.Аннану про часткове виведення військ з трьох сирійських міст - Ідліба, Забадані і Дераа.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії понад рік не припиняються антиурядові протести. Щодня надходять повідомлення про загибель людей. За даними ООН, загальна кількість жертв перевищила 9 тисяч осіб.