Зубков готовий поборотися за крісло Путіна

Кандидат у прем`єри РФ Віктор Зубков не виключає можливості своєї участі в майбутніх президентських виборах.

"Я не хотів би відповідати на це питання, я ніколи не хотів би давати згоду, якщо чогось не зробив. Якщо тут, на цій посаді прем`єра я щось і зроблю, то не виключений і такий варіант", - сказав Зубков на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи буде він брати участь у президентських виборах.

Напередодні Президент Росії Володимир Путін прийняв відставку прем`єра Михайла Фрадкова і вніс до Держдуми кандидатуру глави Росфінмоніторинга Віктора Зубкова на пост глави кабінету міністрів. У четвер Зубков зустрічається з думськими фракціями. На п`ятницю призначено голосування по новому прем`єрові. Кандидатуру Зубкова після його зустрічі з фракціями обіцяли підтримати "Єдина Росія", "Справедлива Росія" і ЛДПР. Проти обіцяли голосувати члени фракції КПРФ.

РІА Новости