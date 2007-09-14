Джордж Буш оголосив про поступове виведення військ з Іраку

У четвер увечері президент США Джордж Буш, виступаючи в прямому ефірі американських телеканалів, оголосив про плани вивести з Іраку близько 21 тисячі військових до середини 2008 року. Як передає Лента.руз посиланням на AFP, Буш відмовився від повного виведення військ, яке, на його думку, прирекло б на невдачу "союзника, що бореться за виживання".

За словами президента, чим успішнішими будуть дії американського контингенту в Іраку, тим більше солдатів зможуть повернутися додому. Члени Демократичної партії вважають, що Буш лише зовні врахував антивоєнні настрої в США - після обіцяного скорочення військ від нинішніх 169 тисяч залишиться приблизно стільки ж, скільки було в грудні 2006 року, до розширення американської військової присутності в країні.

У своїй промові Джордж Буш заявив, що іракські лідери налаштовані на довготривалу співпрацю з США, проте визнав, що не задоволений темпами реформ в Іраку і нездатністю властей зупинити міжконфесійні конфлікти.

Президент США також закликав Іран і Сірію припинити діяльність, направлену на ослаблення уряду Іраку, і додав, що "вільний Ірак встане на шляху деструктивних амбіцій Ірану". Нагадаємо, останнім часом в ЗМІ з`явилися подробиці антиіранської компанії, нібито що розробляється американським керівництвом.