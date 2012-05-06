Сьогодні в Москві мітингуватимуть противники і прихильники Путіна

Як повідомили УНІАН у прес-службі опозиційного руху «Лівий фронт», сьогодні в Москві відбудеться Народний марш (або як його називають неофіційно – Марш мільйонів) «За чесну й легітимну владу!».

«Напередодні президентської інавгурації Володимира Путіна на вулиці Москви мають намір вийти тисячі небайдужих громадян, які не хочуть миритися з тим, що в грудні та в березні у них вкрали вибори», - йдеться в повідомленні.

Основні вимоги учасників Маршу – комплексна політична реформа, реформа законодавства про вибори (а не імітація реформи, яку нам підсовує Кремль) і проведення дострокових парламентських (до кінця 2012 року) і президентських виборів (навесні 2013 року). Для участі в Марші до Москви їдуть представники понад 50 регіонів країни.

Акція узгоджена з урядом Москви й пройде у форматі ходи та мітингу. Збір учасників Маршу – з 15.00 до 15.30 на Калузькій площі (початок вулиці В.Якиманка, м. «Октябрьська»). Хода почнеться о 16.00 і пройде до Болотої площі, де відбудеться мітинг. Основні гасла Маршу - «За чесну, легітимну владу!», «Нам не потрібні самозванці при владі!», «Вимагаємо дострокових парламентських і президентських виборів!», «За Росію без Путіна!».

Серед організаторів Маршу - Гарі Каспаров, Олексій Навальний, Борис Нємцов, Ольга Романова, Сергій Удальцов, Євгенія Чирікова. В акції планується участь різних політичних і громадських організацій.

Окрім цього, сьогодні в Парку Перемоги на Уклінній горі в рамках святкування Дня Герба і Прапора Москви з 18.00 до 19.00 пройде захід, присвячений річниці створення Загальноросійського народного фронту.

З ініціативою створення «Народного фронту» Володимир Путін виступив 6 травня 2011 р. на міжрегіональній конференції партії «Єдина Росія» у Волгограді.

«Головна мета - створення громадського об'єднання на основі громадських організацій, політичних партій, громадян, які розділяють загальні цінності, пов'язані з любов'ю до вітчизни, зі зростанням добробуту людей, зі зміцненням могутності держави, з пошуком справедливих рішень у соціальній сфері», - зазначають в ГНФ.

Очікується, що в святкуванні візьмуть участь понад 50 тис. гостей, зокрема члени федеральної координаційної ради ГНФ, представники громадських - зокрема молодіжних - організацій, що приєдналися до фронту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС Росії по м. Москві, для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян загалом по місту 6 травня буде задіяно близько 14 тис. співробітників московської поліції, військовослужбовців внутрішніх військ і дружинників.

За інформацією поліції, мерією Москви опозиціонерам узгоджена участь у ході до 5 тис. осіб, хоча про свою участь на сторінці акції в Facebook заявили майже 8 тис. осіб.