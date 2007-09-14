Російський військовий літак порушив кордон Фінляндії

Міністерство оборони Фінляндії заявило, що військово-транспортний літак Іл-76 ВПС РФ у п`ятницю, 14 вересня, "ймовірно", порушив повітряний простір Фінляндії на глибину 4,5 кілометра, повідомляє фінське новинне агентство STT.

За даними фінської сторони, інцидент стався близько 10:35 в районі міста Порвоо (Porvoo). Повідомляється також, що російські літаки, які літають цим маршрутом, і раніше порушували повітряний простір Фінляндії - в серпні 2005 і в квітні 2006 року.

Зі свого боку, помічник головнокомандувача ВПС Олександр Дробишевський повідомив, що для вивчення інциденту в головному командуванні ВПС створена спеціальна комісія, яка "проведе перевірку підготовки і проведення польоту". За його даними, Іл-76 здійснював плановий політ за маршруту з аеродрому "Чкаловськ" (Калінінград) на один з аеродромів в Тверській області, використовуючи бортові засоби навігації.

Лента.ру