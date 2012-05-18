Більшість експертів переконані, що Україна стане членом НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування 60 експертів, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 4 по 16 травня цього року. Результати були представлені на прес-конференції у Києві.

Так вважають більшість експертів - 31. 19 висловили думку, що такі наслідки будуть, але вони матимуть не істотний характер. Серед можливих наслідків чикагського саміту для України найбільш ймовірними експерти вважають поглиблення міжнародної ізоляції керівництва України, висунення гострих претензій українському керівництву з приводу порушення принципів демократії в Україні та послаблення позиції нашої держави на міжнародній арені. Деякі експерти відзначили ймовірність підтвердження на саміті країнами-членами Північноатлантичного альянсу принципів Бухарестського саміту щодо перспектив вступу України до НАТО.

Крім того, переважна більшість експертів (55) вважають, що Україні слід прагнути максимально можливого рівня співпраці з НАТО, незважаючи на ухвалений 10 липня 2010 року закон, який закріплює за Україною статус позаблокової держави.

Експерти переконані, що Україна стане членом НАТО, однак це станеться, на їхню думку, або в середній (5-10 років), або в довгій (понад 10-15 років) перспективі (29 і 11 експертів відповідно). На швидкий вступ до НАТО сподівається невелика кількість експертів (6), стільки ж вважає це дуже віддаленим у часі питанням.

Приєднання до НАТО, на думку експертів, стало б важливим кроком на шляху до вступу України в Європейський Союз. По-перше, це засвідчило б відданість України демократичним цінностям, які сповідують країни ЄС. По-друге, на шляху до НАТО Україна виконала б багато критеріїв, які співпадають з вимогами ЄС, що полегшило б її процес входження в європейську спільноту.

Іншими чинниками, які б пришвидшили вступ України до ЄС в разі приєднання до НАТО, на думку експертів, стало б підвищення рівня національної безпеки та покращення умов для залучення іноземних інвестицій.

Голова Громадської ради при МЗС України Ігор Жданов припустив, що більшість зустрічей Президента України Віктора Януковича в рамках саміту НАТО в Чикаго буде присвячено проблемам розвитку демократії та верховенства права в Україні.

«Боюся, що більша частина зустрічей, які буде мати Президент України на саміті НАТО в Чикаго, будуть присвячені не проблемам Афганістану, не проблемам розвитку відносин між НАТО й Україною в конкретних сферах, а будуть пов’язані з проблемами розвитку демократії і верховенства права в Україні», - сказав експерт.

*** Саміт НАТО в Чикаго запланований на 20-21 травня 2012 року. Планується, що Президент України В.Янукович візьме участь у саміті.