Російські футболісти потраплять у Варшаві в центр протестів

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав, коментуючи повідомлення про те, що польська влада пропонувала росіянам змінити місце базування через планований PiS марш пам’яті жертв Смоленської авіакатастрофи, який відбувається біля палацу Президента.

Я.Качинський відзначив, що у маршах, які PiS організовує щомісяця після Смоленської трагедії, беруть участь спокійні люди. "Кожен, хто не має вкрай злої волі, бачить, що цей натовп є зовсім незагрозливим", - сказав він і додав, що у рамках маршу люди, зокрема, спільно моляться.

Водночас міністр спорту Польщі Йоанна Муха заявила сьогодні, що закликає PiS відмовитися від проведення 10 червня цього маршу,

У той же час вона сказала, що ні вона особисто, ні жоден з представників польського уряду не вів переговорів з Росією на тему заміни готелю.

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Як повідомляв УНІАН, польські організатори Євро-2012 запропонували російській збірній 4 альтернативних місця перебування у Польщі на час чемпіонату, аби уникнути можливих конфліктних ситуацій під час акції опозиції 10 червня.

Водночас, за даними державної компанії PL2012, російська збірна не повідомляла про плани змінити місце свого базування.

Російська збірна, яка обрала місцем свого перебування готель «Бристоль» у Варшаві ще наприкінці минулого року, за кожну добу у ньому заплатить понад 30 тисяч євро.

Росіяни посіли друге місце серед 16 учасників Євро-2012 за витратами на житло після команди Португалії, яка заплатить за свій готель понад 33 тисячі євро на кожну добу. Найменше проживання коштуватиме Іспанії - менше 5 тисяч євро на добу.