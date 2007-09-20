Скандал в Росії: Путіна одягнули у форму штандартенфюрера СС (фото)

Розгорається скандал навколо газети «Саратовский репортер». Срєдне-Волжскоє управління Россвязьохранкультури звернулося до місцевого обласного суду із заявою про позбавлення ліцензії цього видання. Газета, що опублікувала колаж, де президент Володимир Путін зображений у вигляді Штірліца, звинувачується в екстремізмі.

Увагу Срєднє-Волжского управління Россвязьохранкультури привернула стаття "Закон Ісаєва-Штірліца". Журналісти газети «Саратовский репортер» проілюстрували її коллажем за мотивами фільму "Семнадцать мгновений весны". Президент Володимир Путін був зображений в ньому у вигляді радянського розвідника Штірліца, одягненого у форму штандартенфюрера СС. Підпис під колажем: "А вас, Штирлиц, я попрошу остаться". Було дано і пояснення: "Тільки людина з прізвищем Ісаєв (мається на увазі депутат Держдуми Андрій Ісаєв) могла виступити з ініціативою про продовження повноважень кращого Штірліца всіх часів і народів на посту президента".

Як нагадує Коммерсант, публікація викликала обурення саратовського відділення партії "Єдина Росія". І 10 вересня газеті було винесено попередження за "розповсюдження екстремістських матеріалів".

Це вже друге попередження газеті «Саратовский репортер». У лютому цього року Россвязьохранкультура побачила антисемітський заклик в заголовку "Не бей жида. Россия спасена". Після двох попереджень згідно із законом видання можна позбавити ліцензії через суд.

Эхо Москвы