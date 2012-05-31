У Білорусі затримали тренера національної збірної з легкої атлетики

17:53, 31 травня 2012
Світ
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У Білорусі затримано головного тренера національної збірної з легкої атлетики, заступника голови Білоруської федерації легкої атлетики Анатолія Бадуєва.  

Анатолій Бадуєв. Фото з сайту athletics.by

Прес-секретар Міністерства спорту і туризму Білорусі Володимир Нестерович заявив УНІАН, що «компетентні органи, які ухвалили рішення про затримання головного тренера збірної з легкої атлетики Бадуєва Анатолія Івановича, мали підстави на це».

В.Нестерович відзначив, що Мінспорту і Білоруська федерація легкої атлетики зроблять все можливе, щоб забезпечити нормальну підготовку спортсменів до Олімпіади в Лондоні.

«Виконуючим обов`язки головного тренера національної збірної з легкої атлетики призначено Олександра Трощила», - сказав В.Нестерович.

Газета «Прессбол» вважає, що А.Бадуєву пред`являть два звинувачення – примушення до дачі хабара і нецільове використання спонсорських коштів.

 

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