У Білорусі затримали тренера національної збірної з легкої атлетики
17:53, 31 травня 2012Світ
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У Білорусі затримано головного тренера національної збірної з легкої атлетики, заступника голови Білоруської федерації легкої атлетики Анатолія Бадуєва.
|Анатолія Бадуєва затримала міліція. Фото з сайту athletics.by
Прес-секретар Міністерства спорту і туризму Білорусі Володимир Нестерович заявив УНІАН, що «компетентні органи, які ухвалили рішення про затримання головного тренера збірної з легкої атлетики Бадуєва Анатолія Івановича, мали підстави на це».
В.Нестерович відзначив, що Мінспорту і Білоруська федерація легкої атлетики зроблять все можливе, щоб забезпечити нормальну підготовку спортсменів до Олімпіади в Лондоні.
«Виконуючим обов`язки головного тренера національної збірної з легкої атлетики призначено Олександра Трощила», - сказав В.Нестерович.
Газета «Прессбол» вважає, що А.Бадуєву пред`являть два звинувачення – примушення до дачі хабара і нецільове використання спонсорських коштів.
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