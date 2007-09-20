США оновили п`ятидоларову банкноту

Уряд США представив нову п`ятидоларову банкноту з удосконаленим захистом, яка має надійти в обіг на початку 2008 року. Слідом за нею планується випустити нову стодоларовую банкноту. Раніше вже були випущені оновлені десяти-, двадцати- і п`ятидесятидоларові купюри.

У нових банкнот два водяні знаки. Праворуч від портрета великий знак у вигляді числа "5" (на старих купюрах водяний знак зображає президента США Аврама Лінкольна). Додатковий водяний знак - це стовпець з трьох цифр "5", надрукованих дрібним шрифтом, розташовується зліва від портрета.

Крім того, до купюри праворуч від портрета президента введено вертикальну захисну смужку. На ній з обох боків чергуються слова "USA FIVE" і цифра "5". В ультрафіолеті смужка світиться синім.

Як зазначають у Бюро гравірування та друку при казначействі США, вперше оновлення банкнот триває в онлайн-режимі. Для переходу на нові купюри на сайті бюро був створений міні-сайт більш ніж двадцятьма мовами. Зокрема, на російську версію ресурсу можна потрапити за адресою newdollar.ru .

Усі старі банкноти, випущені після 1861 року, збережуть номінал і прийматимуться без обмежень.

Лента.ру