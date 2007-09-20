Представник України обурений заявами ЄС

Представник України при ЄС Роман ШПЕК обурений коментарями комісара ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, у яких йдеться про те, що ЄС не ратифікує угоду про спрощення візового режиму з Україною, поки Україна не скасує візи для Румунії та Болгарії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ШПЕК заявив українським журналістам в Брюсселі.

“Дуже прикро, що така поважна європейська інституція вдається до мови ультиматумів, шантажу при вирішенні таких питань. На мій погляд, це не та мова, якою слід керуватися в діалозі між добрими та надійними партнерами, якими є Україна та ЄС”, - сказав Представник України при ЄС.

Він зазначив, що це питання обговорювалося під час самміту Україна-ЄС 14 вересня цього року в Києві.

“Під час самміту українська сторона надала пояснення, що рішення про поширення безвізового режиму на Румунію та Болгарію вивчається українською стороною і буде прийнято після виконання відповідних внутрішніх процедур. На мою думку, ЄС має це поважати”, - сказав Р.ШПЕК.

Він нагадав, що прийняте у 2005 році рішення про безвізовий режим для громадян ЄС було одностороннім актом доброї волі української сторони.

“У сторони ЄС немає жодних підстав ультимативно наполягати, щоб такий режим автоматично розповсюджувався на нові держави-члени. У цьому зв`язку нас не можуть не турбувати наміри ЄС відмовитися від пакетної ратифікації угод про спрощення візового режиму та реадмісію”, - зазначив Р.ШПЕК.

Він також сказав, що його не стільки дивує інтерв`ю Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, скільки мовчанка ЄС з приводу практики безпідставних і принизливих відмов у видачі віз українським громадянам з боку консульських установ окремих країн-членів ЄС, а також роботи посередницьких візових центрів.

“Така практика суперечить положенням підписаної у червні цього року візової угоди. Змушений нагадати, що однією з провідних правових засад діяльності ЄС є принцип єдності дій Європейського Співтовариства та його держав-членів на міжнародній арені. Очікуємо, що цей принцип буде неухильно дотримуватися і в практиці відносин України та ЄС”, - сказав Р.ШПЕК.

При цьому Представник України при ЄС висловив переконання у тому, що сторони зможуть конструктивно та в дусі партнерства врегулювати питання безвізового режиму для румунських та болгарських громадян, а також належної практики видачі віз для громадян України, до набуття чинності угодами про спрощення візового режиму та реадмісію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю газеті “Дєло” Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, що ЄС пов’язує ратифікацію та набрання чинності угоди про спрощення візового режиму з Україною зі скасуванням Україною віз для громадян Румунії та Болгарії.

Угоду про спрощення візового режиму між Україною та ЄС було підписано 18 червня цього року в Люксембургу. Зараз її мають ратифікувати Європарламент та Верховна Рада України.