Людина Путіна очолила Шанхайську організацію співпраці

Генеральним секретарем ШОС став колишній губернатор Іркутської області Дмитро Мезенцев, повідомляє РІА «Новости».

"Глави держав ухвалили рішення про призначення Мезенцева генеральним секретарем ШОС", - йдеться в інформаційному повідомленні, прийнятому за підсумками саміту в Пекіні.

Країни ШОС також підкреслюють "необхідність припинення будь-яких видів насильства на території Сирії, звідки б воно не виходило, поважають широкий загальнонаціональний діалог, заснований на незалежності, територіальній цілісності і суверенітеті Сирії".

"Держави-члени ШОС виступають проти військового втручання у справи даного регіону, примусового форсування "передачі влади", застосування односторонніх санкцій", - йдеться в тексті декларації країн ШОС, прийнятій за підсумками саміту Організації в Пекіні.

У декларації держави ШОС схвалили заходи СБ ООН з політичного врегулювання кризи. Учасники саміту переконані, що "мирне вирішення сирійської проблеми шляхом політичного діалогу відповідає загальним інтересам сирійського народу і міжнародного співтовариства".

Довідка УНІАН, членами об'єднання, заснованого в 2001 році, є Казахстан, Киргизстан, Китай, Росія, Таджикистан і Узбекистан. Під час саміту статус спостерігача в організації отримав Афганістан.