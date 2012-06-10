На популярному курорті Єгипту стався землетрус: відгомін відчули навіть у Каїрі

Землетрус силою 4,1 бала за шкалою Ріхтера стався в неділю в районі курортного міста Шарм-еш-Шейх в Єгипті, повідомили в Національному інституті геофізичних досліджень.

Поштовх було зафіксовано об 11:30 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів на південний захід від Шарм-еш-Шейха. В епіцентрі сила поштовху становила 5,6 бала. Відгомін землетрусу відчули і жителі столиці Єгипту.

Даних про потерпілих і матеріальну шкоду в результаті землетрусу не надходило.