На популярному курорті Єгипту стався землетрус: відгомін відчули навіть у Каїрі
18:55, 10 червня 2012Світ
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В епіцентрі сила поштовху становила 5,6 бала.
Землетрус силою 4,1 бала за шкалою Ріхтера стався в неділю в районі курортного міста Шарм-еш-Шейх в Єгипті, повідомили в Національному інституті геофізичних досліджень.
Поштовх було зафіксовано об 11:30 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів на південний захід від Шарм-еш-Шейха. В епіцентрі сила поштовху становила 5,6 бала. Відгомін землетрусу відчули і жителі столиці Єгипту.
Даних про потерпілих і матеріальну шкоду в результаті землетрусу не надходило.
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