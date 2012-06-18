На Землі - 287 мільйонів тонн людей

Учені стверджують, що людство важить близько 287 мільйонів тонн, повідомляє BBC Russian. За словами дослідників, середня доросла людина важить 62 кг, причому у США цей показник вищий на третину. Якби в усьому світі середня вага дорослої людини була такою самою, як у США, це було б рівнозначне збільшенню населення на 1 мільярд осіб.

Все більше поширення ожиріння у світі загрожує екології та глобальній продовольчій безпеці, попереджають учені.