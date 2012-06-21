Сьогодні Google вшанував українського теоретика космічних польотів

"Сьогодні ми присвячуємо наш Google Doodle українському вченому-винахіднику Юрію Кондратюку", - заявили в українській прес-службі компанії, пише Кореспондент.

Так компанія нагадала всьому світу, що Юрій Кондратюк є одним із піонерів теорії космічних польотів, автором так званої "траси Кондратюка" (оптимальна траєкторія польоту на Місяць), ідею якої використовували американці під час запусків космонавтів на Місяць.

"Я вперше почув про Юрія Кондратюка від команди Google Україна. Мене дуже зацікавила його історія, і я почав працювати над цим проектом, збирати інформацію. Я вважаю, що історія Юрія дуже цікава, і водночас сумна. Яка ж це була дивовижна людина, яка прожила складне, але таке яскраве життя! Для мене було честю працювати над Google Doodle, присвяченому такій особистості", - заявив Майк Даттон, автор Google Doodle.