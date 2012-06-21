В Індонезії літак упав на житловий комплекс: є загиблі і поранені

Як передає РІА «Новости»,число жертв аварії літака Fokker-27 ВПС Індонезії, який врізався у четвер вдень при заході на посадку в столичному аеропорту "Халім-Перданакусума" у розташований неподалік житловий комплекс, зросло до дев`яти, поранено понад 30 людей.

У літаку, що здійснював звичайний навчальний політ, знаходилися семеро військовослужбовців, шестеро з них загинули, заявив новинному інтернет-порталу VIVAnews офіційний представник ВПС Індонезії Азман Юнус.

Другий пілот, який отримав важкі поранення, зараз перебуває в реанімації, сказав представник ВПС.

Літак пошкодив вісім будинків, у яких загинули троє людей.

"Десятеро людей поранено, й зараз ведеться пошук інших можливих жертв", - заявив новинному інтернет-порталу Detik.com офіційний представник глави держави Джуліан Паша.

Тим часом, за даними VIVAnews, із місця катастрофи до довколишніх лікарень доставлено щонайменше 35 постраждалих - це жителі комплексу "Раджавалі", розташованого в безпосередній близькості від аеропорту "Халім", і співробітники однойменної авіабази, що знаходиться там же.

Президент Індонезії Сусіло Бамбанг Юдхойоно, який перебуває зараз у Бразилії на конференції ООН зі сталого розвитку, висловив у четвер співчуття сім`ям дев`яти загиблих, повідомляють національні ЗМІ.

Літак зачепив дві будівлі комплексу й розколовся на три частини, після чого сильна пожежа охопила ще шість будинків.