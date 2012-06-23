Індонезію струсонуло сильним землетрусом: магнітуда 5,9

За даними Індонезійського метеорологічного агентства, сила підземних поштовхів була магнітудою 6,6.

Епіцентр землетрусу знаходився в північній частині острова Суматра за 107 км на північний захід від міста Медан - адміністративного центру провінції Північна Суматра. Осередок залягав на глибині 97,4 км, зазначає ІТАР-ТАСС.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.

Найбільший у світі індонезійський архіпелаг, який складається з-понад 18 тисяч островів, розташований у зоні підвищеної сейсмічної активності Землі - у так званому тихоокеанському Вогняному кільці. Всередині нього зосереджено до 90% всіх активних вулканів планети, зокрема підводних. Тому землетруси в Індонезії відбуваються в середньому по чотири-п'ять разів на добу.

Найбільш руйнівним був підводний землетрус, який стався 26 грудня 2004 року неподалік острова Суматра. Його магнітуда становила від 9,1 до 9,3. Він став причиною цунамі, визнаного одним з найсмертоносніших стихійних лих у сучасній історії. Цунамі привело до серйозних руйнувань і величезної кількості жертв. Загинуло, за різними оцінками, від 225 до 300 тисяч чоловік.