The New York Times вийшла з панегіриком Києву
Одна із найвпливовіших американських газет «Нью-Йорк Таймс» присвятила велику публікацію Києву.
Столицю України назвали одним з найгарніших міст Європи, повідомляє Радіо Свобода.
Публікація в «Нью-Йорк Таймс» називається «36 годин у Києві, Україна». Газета зазначає, що «столиця України перетворилася на одне з найгарніших і найактивніших європейських міст 21 сторіччя».
Стаття взагалі рясніє епітетами з префіксом «най». Журналіст з похвалою згадує «нову генерацію ресторанних шеф-кухарів із їхнім інноваційним підходом до української кухні».
Автор репортажу Фінн Олаф-Джонс назвав Київ новим Константинополем.
«Місто виглядає так, ніби його розмальовували, як українське пасхальне яйце: яскравого кольору будинки, золоті (церковні) бані на пагорбах над Дніпром. Та й самі кияни – вони енергійний народ з великим почуттям гумору і безмежним прагненням розваг», – написав журналіст.
За визначенням «Нью-Йорк Таймс», для європейського і російського «бомонду» Київ став, «магнітом на вікенди». Ці люди заповнюють бари, що ніколи не закриваються, і нічні клуби.