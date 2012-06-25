The New York Times вийшла з панегіриком Києву

Столицю України назвали одним з найгарніших міст Європи, повідомляє Радіо Свобода.

Публікація в «Нью-Йорк Таймс» називається «36 годин у Києві, Україна». Газета зазначає, що «столиця України перетворилася на одне з найгарніших і найактивніших європейських міст 21 сторіччя».

Стаття взагалі рясніє епітетами з префіксом «най». Журналіст з похвалою згадує «нову генерацію ресторанних шеф-кухарів із їхнім інноваційним підходом до української кухні».

Автор репортажу Фінн Олаф-Джонс назвав Київ новим Константинополем.

«Місто виглядає так, ніби його розмальовували, як українське пасхальне яйце: яскравого кольору будинки, золоті (церковні) бані на пагорбах над Дніпром. Та й самі кияни – вони енергійний народ з великим почуттям гумору і безмежним прагненням розваг», – написав журналіст.

За визначенням «Нью-Йорк Таймс», для європейського і російського «бомонду» Київ став, «магнітом на вікенди». Ці люди заповнюють бари, що ніколи не закриваються, і нічні клуби.