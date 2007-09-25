У Польщі оприлюднено списки інформаторів держбезпеки

Опубліковано списки громадян, що співпрацювали в роки соціалізму з органами держбезпеки Польщі. Документація, розміщена в Інтернеті, надана з архівів Інституту національної пам`яті (ІНП), повідомляє NEWSru.

Закриті раніше для громадськості документи були опубліковані відповідно до закону про люстрацію, прийнятому 15 березня 2007 року за ініціативою правлячої партії "Закон і справедливість". Він був одним з головних в програмі Леха і Ярослава КАЧИНСЬКИХ, які обіцяли остаточно покінчити з "комуністичним минулим" Польщі.

У обнародуваних списках не містяться імена осіб, що вирішили виставити свої кандидатури на позачергових парламентських виборах 21 жовтня цього року. Їх прізвища стануть надбанням гласності після закінчення виборів.

Одночасно із списком агентів та інформаторів ІНП опублікував також матеріали, що стосуються методів вербування громадян спецслужбами Польщі.