У Польщі передали до суду першу справу щодо смоленської катастрофи

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прес-секретар Варшавської окружної прокуратури (район Прага) Рената Мазур.

Вона зазначила, що колишній заступник BOR обвинувачується у невиконанні обов'язків під час підготовки польоту польських високопосадовців до Смоленська 7 та 10 квітня 2010 року та у подачі неправдивих даних.

За першим обвинуваченням йому загрожує до 3 років ув’язнення, а за другим - до 5 років.

Прокуратури не надає більш детальної інформації про висунуті екс-посадовцю звинувачення.

"З неофіційних джерел почули, що відповідальність (Павла) Бєлавного є результатом внутрішніх правил у BOR: голова Бюро практично ні за що не відповідає, тому прокуратура була змушена висунути обвинувачення генералу Бєлавному, незважаючи на те, що це бездоганний офіцер", - написала польська Gazeta Wyborcza.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура висунула звинувачення віце-главі BOR, котрий зайняв цю посаду після 16 років роботи в цій структурі в 2007 році, у лютому цього року.

Він не визнав вини та відмовився давати свідчення.

Довідка УНІАН. У Польщі кілька прокуратур, серед яких військова, ведуть окремі розслідування в справі Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя 96 польських громадян, в тому числі Президента Леха Качинського з дружиною.

Спеціальна польська урядова комісія, яка вивчала технічні причини падіння літака, влітку минулого року назвала головною причиною трагедії "помилки пілотів", зауваживши, що вплив на неї мали також дії російських диспетчерів.