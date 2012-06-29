Голова Газпрому пояснив, чому для європейців газ дешевший, ніж в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав голова «Газпрому» Олексій Міллер сьогодні на прес-конференції в Москві після річних зборів акціонерів компанії.

«Що стосується контракту між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз Україна» - це контракт продавця й покупця, продаж і купівля газу на кордоні Росії та України. З нашими німецькими партнерами ми давно працюємо за абсолютно іншими моделями», - сказав О.Міллер.

За його словами, з німецькими компаніями співпраця має якісно інший рівень - ведеться спільна геологорозвідка, спільний видобуток у Росії, реалізуються проекти у галузі магістрального транспорту й підземного зберігання.

«Разом із ними ми створюємо разом додану вартість у всіх ланках цього ланцюжка, чого ми не робимо з українськими партнерами», - сказав він.

При цьому він повідомив, що «Газпром» пішов на коригування ціни на газ для європейських компаній, з якими реалізується «Південний потік».

«З Україною у нас немає такої якісної глибини співпраці, як із німецькими або італійськими партнерами. З Україною ми не реалізуємо таких мегапроектів ні в галузі видобутку, ні в галузі транспорту газу», - сказав він.

Він повідомив, що "Газпром" перерозподіляє транзитні потоки на користь інших маршрутів, і тут немає ніякого політичного підтексту.

"Це чиста економіка. Якщо ми транзитуємо наш російський газ через Білорусь, то ми платимо транспортні витрати самі собі", - сказав він.