Медведєв: Мені реакція Японії настільки байдужа, що навіть говорити не хочу

08:46, 05 липня 2012
Світ
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв каже, що йому байдужа реакція Японії на його відвідування Курильських островів.

Медведєв здійснив у вівторок поїздку на острів Кунашир. Пізніше МЗС Японії заявив послу Росії Євгенію Афанасьєву протест у зв'язку з поїздкою глави російського уряду, пише РІА "Новости".

Медведєв прокоментував реакцію Японії на його відвідування Курил

"Відносно реакції наших японських партнерів. Мені вона байдужа. Настільки байдужа, що навіть не хочеться витрачати час на відповідь на це питання", - сказав Медведєв, відповідаючи на питання журналістів.

"Ну що нам з ними обговорювати? Присутність голови уряду Росії на російській території? Так можна далеко зайти", - зазначив прем'єр.

Говорячи про свої враження від відвідин Кунашира, він зазначив: "Незважаючи на те, що соціально-економічна ситуація на островах була дуже важка, за останні кілька років вона стала змінюватися на краще".

"Я пов'язую це з тією увагою, що зараз федеральний центр надає розвитку островів Курильської гряди - і програми реалізуються окремі, які вимірюються мільярдами рублів, і цілий ряд заходів, проектів реалізується", - вважає він.

Медведєв вперше побував на Курилах два роки тому на посаді президента. Це стало першим відвідуванням главою російської держави островів Курильської гряди.

"Якщо порівняти, що я бачив кілька років тому, то навіть в цьому плані зміни досить значущі. Що я маю на увазі? Це і будівництво нового житла, набагато більш сучасного та пристосованого, це введення в експлуатацію соціальних об'єктів, включаючи школи, дитячі садки , виробничі об'єкти", - сказав він.

"Порт практично готовий, зараз там з'явиться будівля центрального вокзалу, де буде і митниця, і прикордонна застава, ну і, нарешті, асфальт, той горезвісний, якого ніколи на Курилах не було за жодної влади, ні при одній державі", - додав він.

Попередня поїздка Медведєва на південні Курили в 2010 році (тоді Медведєв займав пост президента РФ) викликала різко негативну реакцію в Японії і стала основною причиною помітного охолодження двосторонніх відносин. Москва у відповідь заявила, що суверенітет РФ щодо Курил не підлягає перегляду, а офіційні особи будуть здійснювати робочі поїздки незалежно від реакції Токіо. Замість конфронтації Москва пропонує Японії спільно розвивати регіон, отримуючи двосторонню вигоду, за умови, що Японія забуде про свої територіальні претензії і зосередиться виключно на економічному співробітництві.

Японія претендує на чотири острови - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. Повернення даних островів Токіо поставив умовою укладення мирного договору з Росією, який після закінчення Другої світової війни так і не був підписаний. Позиція Москви полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і російський суверенітет над ними має відповідне міжнародно-правове оформлення і сумніву не підлягає.

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