Медведєв: Мені реакція Японії настільки байдужа, що навіть говорити не хочу

Медведєв здійснив у вівторок поїздку на острів Кунашир. Пізніше МЗС Японії заявив послу Росії Євгенію Афанасьєву протест у зв'язку з поїздкою глави російського уряду, пише РІА "Новости".

"Відносно реакції наших японських партнерів. Мені вона байдужа. Настільки байдужа, що навіть не хочеться витрачати час на відповідь на це питання", - сказав Медведєв, відповідаючи на питання журналістів.

"Ну що нам з ними обговорювати? Присутність голови уряду Росії на російській території? Так можна далеко зайти", - зазначив прем'єр.

Говорячи про свої враження від відвідин Кунашира, він зазначив: "Незважаючи на те, що соціально-економічна ситуація на островах була дуже важка, за останні кілька років вона стала змінюватися на краще".

"Я пов'язую це з тією увагою, що зараз федеральний центр надає розвитку островів Курильської гряди - і програми реалізуються окремі, які вимірюються мільярдами рублів, і цілий ряд заходів, проектів реалізується", - вважає він.

Медведєв вперше побував на Курилах два роки тому на посаді президента. Це стало першим відвідуванням главою російської держави островів Курильської гряди.

"Якщо порівняти, що я бачив кілька років тому, то навіть в цьому плані зміни досить значущі. Що я маю на увазі? Це і будівництво нового житла, набагато більш сучасного та пристосованого, це введення в експлуатацію соціальних об'єктів, включаючи школи, дитячі садки , виробничі об'єкти", - сказав він.

"Порт практично готовий, зараз там з'явиться будівля центрального вокзалу, де буде і митниця, і прикордонна застава, ну і, нарешті, асфальт, той горезвісний, якого ніколи на Курилах не було за жодної влади, ні при одній державі", - додав він.

Попередня поїздка Медведєва на південні Курили в 2010 році (тоді Медведєв займав пост президента РФ) викликала різко негативну реакцію в Японії і стала основною причиною помітного охолодження двосторонніх відносин. Москва у відповідь заявила, що суверенітет РФ щодо Курил не підлягає перегляду, а офіційні особи будуть здійснювати робочі поїздки незалежно від реакції Токіо. Замість конфронтації Москва пропонує Японії спільно розвивати регіон, отримуючи двосторонню вигоду, за умови, що Японія забуде про свої територіальні претензії і зосередиться виключно на економічному співробітництві.

Японія претендує на чотири острови - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. Повернення даних островів Токіо поставив умовою укладення мирного договору з Росією, який після закінчення Другої світової війни так і не був підписаний. Позиція Москви полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і російський суверенітет над ними має відповідне міжнародно-правове оформлення і сумніву не підлягає.