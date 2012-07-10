Очевидці трагедії на Кубані: це була не просто повінь, це була м'ясорубка

У Краснодарському краї четвертий день триває ліквідація наслідків потужної повені, яка обрушилася на регіон у ніч на 7 липня. Найбільш складна ситуація склалася в Кримську, де, за офіційними даними, зливові дощі призвели до загибелі 171 людини, пише РБК.

Між тим блогери і експерти підозрюють, що влада істотно занижує масштаби катастрофи. РБК-ТВ з посиланням на телерадіокомпанію "Електрон" повідомляє, що тільки в один з чотирьох місцевих моргів привезли близько 400 трупів.

Очевидці трагедії діляться жахливими подробицями.

"Це було дуже страшно: варто було один раз піти під воду, і назад вже не випірнеш. При мені у жінки з рук вислизнула дівчинка маленька, впала у воду, жінка за нею кинулась, за нею ще двоє чоловіків. І все - один раз тільки над водою чиясь голова з’явилася, - розповів Газеті.ру постраждалий від повені в Краснодарському краї житель Новоросійська. За його словами «це була не просто повінь, це була м'ясорубка». При цьому адекватної допомоги з боку співробітників МНС вони не отримали. « Вони нам говорили (МНС), що приїхали трупи зібрати, так вони там як і раніше плавали біля берега. Я запитав, може, хоча б машини витягти допоможуть, - відповіли, щоб ми самі розбиралися. Я запитав ще, хто допоможе нам оформити документи про те, що трапилося, представники МНС і тут не допомогли - веліли дзвонити в поліцію. У поліції послали до прокуратури, ті - в адміністрацію краю, там - в адміністрацію Баканки, там - в адміністрацію району ... ».

Варто відзначити, що дії місцевої влади викликають багато запитань у мешканців Кримська і сторонніх спостерігачів. Напередодні городяни хотіли перекрити трасу, що проходить через населений пункт, однак за випадковим збігом саме в цей момент прибула машина з гуманітарною допомогою, і гнів людей зійшов нанівець. Однак місцеві жителі не виключають, що незабаром перекриють трасу, висловлюючи протест діям місцевих чиновників.

У підтопленому місті працюють кілька тисяч рятувальників і добровольців, а небайдужі громадяни з інших регіонів почали збір гуманітарної допомоги для постраждалих. ЗМІ та експерти продовжують висувати здогади, хто виявиться крайнім у трагедії.

Попередні результати розслідування свідчать про те, що найбільш імовірною причиною масової загибелі в Кримську послужили природні фактори, а відсутність дієвої системи оповіщення громадян посилило наслідки трагедії.