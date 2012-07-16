В'єтнамці випередили українців за кількістю заявок на легалізацію у Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, в`єтнамці подали майже 2,2 тис. заявок на легалізацію, тоді як кількість заявок від громадян України склала 2 тис. з усіх близько 9,5 тис. таких заявок.

За даними польської Адміністрації з питань іноземців, станом на 11 липня у п`ятірку лідерів також увійшли громадяни Пакистану (майже 1,4 тис. заявок), Бангладешу та Вірменії (понад 700 від кожної групи).

Серед іноземців, які найчастіше хотіли легалізуватися у Польщі, були китайці, індійці, єгиптяни, росіяни та білоруси.

За словами прес-секретаря Адміністрації з питань іноземців Еви Пєхоти, відомство не очікує значного зростання кількості заявок, які продовжують надходити поштою після офіційного завершення 2 липня оголошеної на початку січня 2012 року аболіції.

Вона повідомила, що розгляд кожної заявки займає від1,5 до кількох місяців у залежності від її складності.

Як повідомляв УНІАН, акцію легалізацію нелегальних мігрантів у Польщі ініціювали у 2010 році громадянки України, які спільно з представниками польських громадських організацій написали відповідне звернення до представників польської влади.

На початку 2012 року право легального перебування у Польщі мали близько 100 тисяч іноземців, третина з яких - громадяни України.