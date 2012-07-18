Сицилія на межі банкрутства

За повідомленням представників Монті, глава уряду направив регіональному лідеру Раффаеле Ломбардо листа, зажадавши підтвердження того, що Ломбардо, як було оголошено раніше, залишить посаду наприкінці цього місяця, передає Радіо Свобода.

На майбутній вівторок заплановані переговори Монті і голови Сицилії, який підозрюється в корупції та зв'язках з мафією. Нещодавно стали відомі факти численних фінансових зловживань у його адміністрації.

За оцінками італійських експертів, уряд Сицилії накопичив борг у розмірі близько 5 мільярдів євро і незабаром може виявитися неспроможним виплачувати зарплати, пенсії та соціальні допомоги.