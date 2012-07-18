Грищенко розпочав офіційний візит до Китаю
17 липня розпочався офіційний візит міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Китайської Народної Республіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.
За його словами, в рамках перебування в Пекіні К.Грищенко зустрівся з членом Постійного комітету Політбюро ЦК КПК Хе Гоцян та провів переговори з міністром закордонних справ КНР Ян Цзечи.
За словами О.Волошина, представник найвищого керівництва КНР висловив задоволення сучасним станом та динамікою розвитку українсько-китайських відносин.
У ході візиту відбувся обмін думками щодо шляхів активізації політичного діалогу та співпраці на міжпарламентському та регіональному рівнях, а також практичної взаємодії у фінансовій та інвестиційній, інфраструктурній, аграрній, культурно-гуманітарній та інших сефрах.
Крім того, в ході візиту співрозмовники обговорили графік візитів посадовців обох країн найвищого та високого рівня на найближчу перспективу.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, окремо було відзначено помітну активізацію та диверсифікацію взаємодії на рівні глав та структурних підрозділів зовнішньополітичних відомств двох країн, в тому числі як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.
Сторони також грунтовно проаналізували стан виконання домовленостей, досягнутих за підсумками візитів Президента України Віктора Януковича до КНР у вересні 2010 р. та голови КНР Ху Цзіньтао в Україну у червні 2011 р. Було наголошено на готовності двох сторін щодо подальшого наповнення конкретним змістом відносин стратегічного партнерства між Україною та Китаєм, встановлених у 2011 р.
З метою підтримання інтенсивності двосторонніх контактів К.Грищенко запросив Ян Цзечи відвідати Україну.
За підсумками зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств підписали План консультацій між міністерствами на період 2012-2013 років.