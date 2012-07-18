Грищенко розпочав офіційний візит до Китаю

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

За його словами, в рамках перебування в Пекіні К.Грищенко зустрівся з членом Постійного комітету Політбюро ЦК КПК Хе Гоцян та провів переговори з міністром закордонних справ КНР Ян Цзечи.

За словами О.Волошина, представник найвищого керівництва КНР висловив задоволення сучасним станом та динамікою розвитку українсько-китайських відносин.

У ході візиту відбувся обмін думками щодо шляхів активізації політичного діалогу та співпраці на міжпарламентському та регіональному рівнях, а також практичної взаємодії у фінансовій та інвестиційній, інфраструктурній, аграрній, культурно-гуманітарній та інших сефрах.

Крім того, в ході візиту співрозмовники обговорили графік візитів посадовців обох країн найвищого та високого рівня на найближчу перспективу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, окремо було відзначено помітну активізацію та диверсифікацію взаємодії на рівні глав та структурних підрозділів зовнішньополітичних відомств двох країн, в тому числі як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

Сторони також грунтовно проаналізували стан виконання домовленостей, досягнутих за підсумками візитів Президента України Віктора Януковича до КНР у вересні 2010 р. та голови КНР Ху Цзіньтао в Україну у червні 2011 р. Було наголошено на готовності двох сторін щодо подальшого наповнення конкретним змістом відносин стратегічного партнерства між Україною та Китаєм, встановлених у 2011 р.

З метою підтримання інтенсивності двосторонніх контактів К.Грищенко запросив Ян Цзечи відвідати Україну.

За підсумками зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств підписали План консультацій між міністерствами на період 2012-2013 років.