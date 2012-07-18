Кім Чен Ин став маршалом армії КНДР

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, рішення про присвоєння Кім Чен Ину звання маршала було прийнято напередодні, слідом за звільненням у понеділок віце-маршала Лі Йон Хо. Новим начальником генерального штабу Корейської народної армії був призначений генерал Хон Йон Чхоль.

Лі Йон Хо залишив усі пости, які він обіймав, нібито за станом здоров'я. При цьому так і не було оголошено, на що власне хворий віце-маршал.