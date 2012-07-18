У Сирії підірвали міністра оборони і зятя президента

Заступник міністра оборони Сирії, чоловік сестри президента Башара Асада Асеф Шаукат помер від поранень, отриманих в результаті вибуху в середу в Дамаску, передає РІА Новости з посиланням на Reuters.

Терорист-смертник підірвав себе, коли в будівлі проходила спільна нарада керівництва служби безпеки і міністрів сирійського уряду. За даними агентства Сіньхуа, поруч з будівлею був підірваний замінований автомобіль.

В результаті теракту також загинув міністр оборони Сирії генерал Дауд Раджа, поранення отримав голова МВС Мухаммед аш-Шаар.

Агентство з посиланням на активістів антиурядової опозиції передає, що госпіталь, що знаходиться поруч з місцем вибуху, зараз перебуває під посиленою охороною підрозділів республіканської гвардії.

Інцидент в Дамаску стався на тлі повідомлень, що в деяких районах сирійської столиці проходять збройні зіткнення між формуваннями бунтівників і урядовими військами.

У Сирії більше року не припиняються антиурядові протести, які переросли в збройну боротьбу опозиції з формуваннями силових структур країни. Повідомлення про нові збройні інциденти і жертви надходять регулярно, незважаючи на те, що з середини квітня, відповідно до плану спецпредставника ООН Кофі Аннана, в країні оголошено перемир'я, за дотриманням якого покликані стежити спостерігачі ООН.