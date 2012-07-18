ЗМІ: Двоє українських альпіністів у Грузії зірвалися у прірву
16:11, 18 липня 2012Світ
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Два українські альпіністи - Олександр Тараник і Дмитро Волошин - зірвалися у прірву під час спуску з гори Ушба, повідомляє телекомпанія "Рустави-2".
Альпіністи зірвалися під час спуску, фото www.climb.com.ua
Як передає РІА «Новости-Грузия», за повідомленням телекомпанії, група українських альпіністів виконала сходження у гірській Сванеті на вершину Ушба заввишки 4690 метрів над рівнем море, і вранці в середу, 18 липня, розпочала спуск. Трос обірвався, і два альпіністи впали у прірву.
На даний момент рятувальники розпочали пошуків альпіністів. Решта групи продовжує спуск з вершини.
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