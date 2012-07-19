Опозиція Сирії стверджує, що Асад втік із Дамаска

Президент Сирії Башар Асад залишив Дамаск і вилетів на особистому літаку в місто Латакія, яке розташоване на середземноморському узбережжі неподалік від порту Тартус. Про це повідомляє телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на представників командування опозиції та західних дипломатів.

За цими даними, Асад, який вже другий день не з'являється на людях, тепер керує операцією з придушення повстання вже з Латакії. Джерела також повідомляють, що він міг залишити Дамаск ще до вчорашнього вибуху, що забрав життя чотирьох його наближених, включаючи зятя Асифа Шауката. Опозиціонери також заявляють, що доля брата президента - Махера Асада - також залишається невідомою.

Підтвердження інформації про втечу президента зі столиці Сирії з незалежних джерел не надходило, проте Дамаском вже поширилися чутки про те, що і його родину вивезли в безпечніше місце. Зокрема, вона могла виїхати до Росії, відзначає Лента.ру з посиланням на The Guardian.

Днем раніше повстанці успішно провели операцію з ліквідації чотирьох осіб, відповідальних за силове придушення повстання в Сирії. Крім зятя Асада, координував військову операцію, були вбиті міністр оборони Дауд Раджіха, глава МВС Мухаммад аш-Шаар, а також помічник віце-президента з питань безпеки Хасан Туркмані.

Новини про загибель відразу чотирьох осіб з найближчого оточення Башара Асада викликали святкування та народні гуляння в багатьох сирійських містах. Крім того, повстанці заявили, що ця операція - лише початок, а кінцевою їх метою є ліквідація самого президента.

У той же час бої в Дамаску, що почалися п'ять днів тому, не припиняються.