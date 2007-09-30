Збирання винограду - краща відповідь опозиції

Президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав зрадниками прихильників опозиції, які проводять акції протесту в центрі грузинського виноградарства, - в Кахетії, повідомляє агентство "Новини-Грузія".

"Кахетинським виноградарям зараз дуже тяжко. Але кахетинські виноградарі - інтелігентні й освічені люди, які розуміють, що дрібні зрадники намагаються підняти свої очки, а щоденна незадоволеність і скарги тільки підсилять позицію того, хто ухвалив рішення про ембарго грузинського вина", - сказав Саакашвілі у суботу на церемонії відкриття дорогі у верхній частині Кодорської ущелини.

Основним ринком збуту грузинського вина завжди вважалася Росія, проте навесні 2006 року Росспоживнагляд заборонив постачання вин з Грузії. За даними керівника служби Геннадія Онищенка, в грузинських і молдавських винах були виявлені важкі метали і пестициди.

"Те, що в Кахеті добре проходить збирання винограду, і те, що ми вирішили економічну проблему з виноградом, - відповідь тим політикам, які проводять акції протесту, на яких присутні п`ять-шість осію", - заявив президент Грузії.

Опозиціонерів він назвав людьми, які, "люблять Грузію і грузинський народ за столом, співаючи Суліко і вимовляючи тости ламаною російською мовою, люблять Грузію без Сухумі і без Цхінвалі, і ще чотирьох п`ятих територій".

РІА "Новости"