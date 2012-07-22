У Росії затримали керівників затопленого Кримська

Про це повідомив Слідчий комітет Росії, пише РИА "Новости".

Затримали також Віктора Жданова, який виконував обов'язки керівника МКУ "Управління з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту муніципального утворення Кримський район", йдеться в повідомленні.

Всі підозрювані входили до складу комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки.

В результаті катастрофічної повені 7 липня на Кубані загинули більше 170 осіб, з них більше 150 - в Кримську, на який припав найбільш сильний удар стихії.

За попередніми даними, інформація про повінь з'явилася за три години до трагедії, але в місті не спрацювала система оповіщення.

За інформацією СКР, 20 липня керівник Головного слідчого управління СКР по Північно-Кавказькому федеральному округу в ході розслідування кримінальної справи про масову загибель жителів Кримського району порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.293 КК РФ (недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків внаслідок недбалого ставлення до служби, що спричинило з необережності смерть більше двох осіб).

"Підозрюваними в скоєнні цього злочину є глава муніципального утворення Кримський район Василь Крутько, голова Кримського міського поселення Володимир Улановський, глава Нижньобаканского сільського поселення Кримського району Ірина Рябченко і Віктор Жданов, який виконував обов'язки керівника МКУ "Управління з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту муніципального утворення Кримський район". Всі підозрювані входять до складу комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки", - повідомляє сайт СКР.