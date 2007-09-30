Голосування на виборах до ВР закінчилося...

На даний час завершилося голосування на виборах народних депутатів України в закордонних виборчих округах у містах Владивосток, Токіо та Сідней.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в інтерв’ю журналістам член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

Вона нагадала, що завершення голосування в цих округах пов’язано із різницею у часі. Ж.УСЕНКО-ЧОРНА додала, що традиційно активність виборців на закордонних дільницях є невисокою.

За даними із 224-х територіальних виборчих округів. явка виборців становить 42,96%. Найнижча активність виборців зберігається у Закарпатській області – 31%, а також порівняно низькою є явка у Одеській (35%), Чернівецькій області (36%) та Херсонській (39%) областях.

Водночас найвищою є активність виборців у Тернопільській області – 52%, у Донецькій області – 48%, Волинській і Луганській – по 47%, а також у Хмельницькій, Львівській і Рівненській областях – 46%.

У Києві явка виборців становить 42,13%, у Севастополі – 46,20%.