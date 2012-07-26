Уже з осені в Польщі базуватимуться американські війська

Про це повідомив міністр оборони США Леон Панетта після зустрічі з його польським колегою Томашом Сємоняком, пише Тиждень з посиланням на Die Welt.

Війська обслуговуватимуть американські винищувачі F-16 та транспортні літаки Hercules, які доставлять в країну в 2013 році на ротаційній основі.

Як зазначив речник Пентагону, під час переговорів між двома міністрами йшлося про участь польських військових у міжнародному контингенті в Афганістані та участь в ЄвроПРО.

Відповідно до планів НАТО з 2018 року в Польщі та Румунії розмістять американські ракети-перехоплювачі, а в Туреччині – радіолокаційну станцію.