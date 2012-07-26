Уже з осені в Польщі базуватимуться американські війська
12:00, 26 липня 2012Світ
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Восени США почнуть розміщувати свої війська ВПС у Польщі.
ЄвроПРО планують запустити з 2018 року
Про це повідомив міністр оборони США Леон Панетта після зустрічі з його польським колегою Томашом Сємоняком, пише Тиждень з посиланням на Die Welt.
Війська обслуговуватимуть американські винищувачі F-16 та транспортні літаки Hercules, які доставлять в країну в 2013 році на ротаційній основі.
Як зазначив речник Пентагону, під час переговорів між двома міністрами йшлося про участь польських військових у міжнародному контингенті в Афганістані та участь в ЄвроПРО.
Відповідно до планів НАТО з 2018 року в Польщі та Румунії розмістять американські ракети-перехоплювачі, а в Туреччині – радіолокаційну станцію.
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