Єдиним кандидатом від опозиції на пост Президента РФ став Каспаров

Лідер "Объединенного гражданского фронта" (ОГФ), колишній чемпіон світу із шахів Гарі КАСПАРОВ став єдиним кандидатом від опозиційних сил на пост президента РФ, вибори якого пройдуть у березні наступного року.

"Г.КАСПАРОВ був затверджений переважною більшістю голосів як єдиний кандидат від опозиції за результатами таємного голосування делегатів федерального з`їзду політичної ради "Другая Россия", - повідомила сьогодні прес-секретар "Другой России" Людмила МАМІНА, передає РІА «Новости».

Суперниками Г.КАСПАРОВА були лідер Російського народно-демократичного союзу (РНДС) Михайло КАСЬЯНОВ, екс-глава Центробанку Віктор ГЕРАЩЕНКО, лідер Національного російського визвольного руху (НАРОД) Сергій ГУЛЯЄВ, депутати Держдуми Володимир РИЖКОВ і Борис ВИНОГРАДОВ.

За словами Л.МАМІНОЇ, із 498 тих, хто голосував, за Г.КАСПАРОВА віддали голоси 379 чоловік, другий результат показав С.ГУЛЯЄВ - 59 голосів.

До політичної ради "Другой России", крім ОГФ Г.КАСПАРОВА, входять заборонена Націонал-більшовицька партія Едуарда ЛІМОНОВА, "Авангард красной молодежи" Сергія УДАЛЬЦОВА, рух "Смена" та інші організації.

М.КАСЬЯНОВ ще влітку відмовився співпрацювати з коаліцією і не брав участі в другій конференції "Другой России" 7-8 липня. За словами прес-секретаря коаліції, якщо на з`їзді сьогодні представники М.КАСЬЯНОВА і були, то лише як приватні особи.

Раніше про намір брати участь у виборах Президента Росії в березні 2008 року висловлювались дисидент Володимир БУКОВСЬКИЙ, Віктор ГЕРАЩЕНКО, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ, Михайло КАСЬЯНОВ і лідер партії "Яблоко" Григорій ЯВЛІНСЬКИЙ. Не виключав можливості свого висунення на цей пост і незалежний депутат Держдуми Володимир РИЖКОВ.