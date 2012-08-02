Зізнатися у вбивстві цілої застави рядового змусили погрозами згвалтування

Про це заявили його адвокати, пише Лента.ру.

За інформацією газети "Час", Челах збирається написати скаргу в прокуратуру. "Він збирається розповісти, як його примушували, як погрожували, - каже його адвокат Серік Сарсенов. - Владислав розповідав: йому погрожували, що організують згвалтування. Потім обіцяли, що буде послаблення в суді".

За словами юриста, прикордонник не знає імен людей, які домагалися від нього свідчень, проте може описати їх зовнішність.

Побиттю, за інформацією Сарсеновое, Челах після затримання не піддавався.

Раніше адвокат Челах розповів, що представники силових структур залякували його клієнта, обіцяючи в той же час, що зізнання допоможе йому уникнути довічного ув'язнення.

Як повідомлялося, наприкінці травня застава "Арканкерген" (на кордоні з Китаєм) перестала виходити на зв'язок. Прикордонний наряд, який прибув туди кілька днів по тому, виявив, що казарма спалена, а майже всі прикордонники (за винятком одного) загинули. Крім того, в мисливському будиночку неподалік було знайдено труп убитого єгеря.

4 червня знайшовся єдиний уцілілий прикордонник - рядовий Владислав Челах. За версією, яку оприлюднила прокуратура, він нібито сам застрелив товаришів по службі і єгеря. Причиною вбивства, як стверджувалося, стали "внутрішні конфлікти і тимчасове помутніння свідомості".