У Китаї стався потужний землетрус
15:31, 12 серпня 2012Світ
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У Китаї стався землетрус магнітудою 6,3.
Землетрус магнітудою 6,3 стався сьогодні в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю на північному заході країни, повідомляє сайт Геологічної служби США.
Підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 9,7 кілометра за 282 кілометри від міста Хотан, передає РІА «Новости».
Даних про жертви і руйнування поки що не надходило.
Сіньцзян-Уйгурський автономний район є одним з найнебезпечніших у КНР.
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