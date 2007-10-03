У Нігерії за згвалтування школярки заарештували членів правлячої партії

Нігерійська поліція заарештувала п`ятьох членів правлячої в країні Народної демократичної партії за підозрою в груповому згвалтуванні 17-річної школярки, повідомляє Reuters.

Дівчина була викрадена 10 днів тому на південному заході Нігерії, після того, як вона відмовилася надавати свідчення проти однієї з опозиційних партій на спеціальному трибуналі. Четверо інших підозрюваних переховуються, передає Газета.ру.